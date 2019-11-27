Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın Külliye’ye giden CHP’linin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan skandallar zinciri devam ediyor. Açıkça yalan ortaya çıkan haberin kaynağı olarak Talat Atilla açıklandı. Atilla da “kaynağın CHP’li bir vekil ve Kılıçdaroğlu’ndan onaylatıp alınan bir bilgi” dedi. Muharrem İnce de “Kumpasın CHP Genel Merkezi’ndeki bir çete tarafından hazırlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun 2020’de yapılacak olan kongrede koltuğunu sağlama almak için başlattığı iddia edilen kumpasın deşifre olmasının ardından CHP içindeki endişe de gün yüzüne çıktı. Konunun üstünü kapatmak isteyen Kılıçdaroğlu, partililere “herkes sussun” talimatı verdi.
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