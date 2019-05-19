Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Maslak'ta kırmızı beyaza bürünen gökdelenler havadan görüntülendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maslak’ta iş kulelerinin bulunduğu gökdelenler, Türk bayraklarıyla donatıldı.Türk Bayraklarıyla donatılmış gökdelenler, havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maslak'ta iş kulelerinin bulunduğu gökdelenler, Türk bayraklarıyla donatıldı.Türk Bayraklarıyla donatılmış gökdelenler, havadan görüntülendi.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl dönümü tüm yurtta kutlanırken İstanbul'daki iş kulelerine de dev Türk Bayrakları asıldı. Maslak'ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü,büyük beğeni topladı. Binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Maslak'ta kırmızı beyaza bürünen gökdelenler havadan görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN