Maslak'ta kırmızı beyaza bürünen gökdelenler havadan görüntülendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maslak'ta iş kulelerinin bulunduğu gökdelenler, Türk bayraklarıyla donatıldı.Türk Bayraklarıyla donatılmış gökdelenler, havadan görüntülendi.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl dönümü tüm yurtta kutlanırken İstanbul'daki iş kulelerine de dev Türk Bayrakları asıldı. Maslak'ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü,büyük beğeni topladı. Binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi.