Mehmetçiğin dikkati sayesinde bir facia daha engellendi! 565 havan imha edildi

Mehmetçiğin dikkati sayesinde Resulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil eve tuzakladığı toplam 565 havan etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerin altına: "Kahraman Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facia daha engellendi. Komandolarımız, Rasulayn’ın doğusunda PKK/YPG’li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi" notunu düştü.