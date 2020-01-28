Palandöken’de tatil yapan Ekrem İmamoğlu "Harika bir yer keyfini çıkarın"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi’nde tatil yapıyor. Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu "Harika bir yer keyfini çıkarın" dedi.
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