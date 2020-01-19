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Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze namazının ardından eşi Merhum Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek!

19.01.2020 | 12:14

Merhum eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedilecek.

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