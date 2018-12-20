Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Ruhani'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ikili görüşmeleri ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasına, "Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Ruhani ise "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz" dedi.