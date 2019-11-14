Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." ifadelerine yer verdi.

"ÇEVRE EMNİYETİ TAM OLARAK SAĞLANMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir.

Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.