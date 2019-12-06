Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir insansız kara araçlarının ilk görüntülerini paylaştı!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipinin ilk görüntülerini paylaştı. SSB Başkanı Demir, "Mağara, meskûn mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar." dedi.
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