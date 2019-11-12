Senin sözün ve namusun nerede Kemal Kılıçdaroğlu

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın başarı saydığı hükümetin dış politikalarını eleştirerek "Söz nerede?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun bu sorusu, yerel seçimler öncesinde belediye çalışanlarının işlerinden olmayacağı konusunda verdiği ve tutamadığı sözleri akıllara getirdi.