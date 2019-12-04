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Şule Çet davasında karar açıklandı! İşte Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cinayet ve tecavüz suçlarından aldığı cezalar...

04.12.2019 | 12:27

Türkiye'nin gündemini sarsan Şule Çet cinayetinde sanıklar; Çağatay Aksu ve Berk Akand'a davanın altıncı celsesinde ceza yağdı! Gazi Üniversitesi öğrencisi Merhume Şule Çet davasında; cinayet, tecavüz, hürriyeti tahdit suçlarından Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen cezalar açıklandı. Sanık Çağatay Aksu'ya cinayet, tecavüz, suçlarından müebbet hapis cezası verilirken, sanık Berk Akand'ın da 12 yıl 6 ay hapsine karar verild

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