Şule Çet davasında karar açıklandı! İşte Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cinayet ve tecavüz suçlarından aldığı cezalar...

Türkiye'nin gündemini sarsan Şule Çet cinayetinde sanıklar; Çağatay Aksu ve Berk Akand'a davanın altıncı celsesinde ceza yağdı! Gazi Üniversitesi öğrencisi Merhume Şule Çet davasında; cinayet, tecavüz, hürriyeti tahdit suçlarından Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen cezalar açıklandı. Sanık Çağatay Aksu'ya cinayet, tecavüz, suçlarından müebbet hapis cezası verilirken, sanık Berk Akand'ın da 12 yıl 6 ay hapsine karar verild