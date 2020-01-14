"Tarihin hiçbir döneminde sömürge, katliam lekesi bulunmayan bir millet olarak..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tarihin hiçbir döneminde sömgürge, katliam lekesi bulunmayan bir millet olarak bize yakışan tavır neyse onu sergiliyoruz. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş değildir" dedi.