Terörist Dahlan neden kırmızı listede?

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi" denildi.

Terörist Muhammed Dahlan kimdir?

1987-1993 arasında farklı ülkelerde siyasi sığınmacı olarak yaşadı. Filistin doğumlu ve İsrail hapishanelerinde uzun süre yattığı biliniyor. Mısır'da kurduğu TV kanalı FETÖ elebaşıyla röportaj yaptı. CIA, Mossad, Ürdün, Suudi ve Batı İstihbarat birimleri ile ilişkiler kurdu. 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynadı, FETÖ'ye finans sağladı. 2004'te Filistin kuruluş örgütü lideri Yaser Arafat'ın ölümünde rolü olduğu iddia edildi. Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'in özel danışmanlığını yaptı. 2007'de Gazze'den sınır dışı edildi. 2011'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne siyasi sığınmacı olarak iltica etti.