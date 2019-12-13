Web TV Türkiye Terörist Dahlan neden kırmızı listede?

Terörist Dahlan neden kırmızı listede?

13.12.2019 | 11:12

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi" denildi.

Terörist Muhammed Dahlan kimdir?

1987-1993 arasında farklı ülkelerde siyasi sığınmacı olarak yaşadı. Filistin doğumlu ve İsrail hapishanelerinde uzun süre yattığı biliniyor. Mısır'da kurduğu TV kanalı FETÖ elebaşıyla röportaj yaptı. CIA, Mossad, Ürdün, Suudi ve Batı İstihbarat birimleri ile ilişkiler kurdu. 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynadı, FETÖ'ye finans sağladı. 2004'te Filistin kuruluş örgütü lideri Yaser Arafat'ın ölümünde rolü olduğu iddia edildi. Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'in özel danışmanlığını yaptı. 2007'de Gazze'den sınır dışı edildi. 2011'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne siyasi sığınmacı olarak iltica etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

07:59
İletişim Başkanlığı paylaştı: PYD/YPG’nin gerçek yüzünü 6 tanık anlattı 13.12.2019 | 11:33
01:18
Terörist Dahlan neden kırmızı listede? 13.12.2019 | 11:12
00:47
Polis koleji giriş sınavı sorularını alan şahıslara operasyon 13.12.2019 | 11:06
05:02
Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan kırmızı listede 13.12.2019 | 10:13
06:56
Dünyaca ünlü siyaset bilimci Friedman’dan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘’Türkiye büyük bir güç olacak’’ 13.12.2019 | 01:01
08:32
Kanal İstanbul'un Türkiye için önemi ne? 12.12.2019 | 22:28
13:25
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu 12.12.2019 | 21:45
20:21
Başkan Erdoğan'dan çok sert Nobel tepkisi: İntikam için saldırıyorlar! 12.12.2019 | 21:44
01:16
Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri yasadışı yollarla Türkiye tarafına bıraktılar 12.12.2019 | 19:59
09:08
Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? İşte ayrıntılar... 12.12.2019 | 19:55
00:20
Teröristler tarafından yola döşenen EYP böyle imha edildi 12.12.2019 | 18:16
04:08
Erdoğan hakkında 22 yıl önce neden dava açıldı? 22 yıl önce neler yaşandı? 12.12.2019 | 16:39
06:10
Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? 12.12.2019 | 16:33
03:15
TOKİ'den aylık 894 lira taksitle daire... İşte örnek 2+1 TOKi konutu 12.12.2019 | 16:11
03:06
Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında 12.12.2019 | 15:58
01:51
Bakan Albayrak paylaştı: Her yıl 100 bin sosyal konut! 12.12.2019 | 15:02
02:06
Başkan Erdoğan 100 bin Konut Projesi toplantısında açıklamalarda bulundu 12.12.2019 | 14:23
39:53
Başkan Erdoğan'dan sosyal konut projesi müjdesi 12.12.2019 | 13:20
00:44
Başkan Erdoğan: "240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" 12.12.2019 | 13:06
07:19
Bakan Kurum'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar 12.12.2019 | 12:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN