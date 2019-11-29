Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Sabah gazetesi tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.
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