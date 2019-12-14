Yeni siyasi oluşumların ömrü ne olur? Corbyn örnek olur mu?

İngiltere'de seçimi kaybeden İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in istifa etmeye karar vermesi, Türkiye için de bir örnek teşkil eder mi? 9 seçim kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Corbyn'i örnek alır mı? Yeni siyasi oluşumların ömrü ne kadar olur? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, tüm bu konuları A Haber'de değerlendirdi.