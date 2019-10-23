10 yaşındaki Ceren için kök hücre tedavisi umudu
İzmir'de yaşayan ve geçirdiği trafik kazasında ağabeyi, anneannesi ve yengesini kaybeden, kendisi de yatağa bağımlı hale gelen 10 yaşındaki Ceren Kılınç için, kök hücre tedavisi umut oldu. Faden Kılınç ile eşi Mehmet Kılınç İstanbul'daki bir hastanede görevli doktorla görüştüklerini, doktorun kendilerine kızlarının kök hücre tedavisine yanıt verebileceğini ancak mevzuat gereği yılda yalnızca 3 hasta alabildiklerini, Ceren'e sıra gelip gelmeyeceğini bilmediklerini söyledi. 26 yaşındaki oğullarını toprağa verdiklerini, kızlarını da kaybetmek istemediklerini söyleyen Kılınç çifti, yardım bekliyor.
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