Web TV Yaşam 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe

5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe

11.12.2019 | 18:03

Esenyur’ta yakınları tarafından “durumu ağır” denilerek özel bir hastaneye getirilen yabancı uyruklu 5 buçuk aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebeğin vücudunda darp izleri olduğu söylenirken bebeği hastaneye getirenler 2 kişi gözaltına alındı. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir 5 buçuk aylık bebek "durumu ağırlaştı" denilerek Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye getirildi. Hastanede yapılan incelemede bebekte darp izlerine rastlandı. Minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bebeği hastaneye getiren Suriye uyruklu Mohammed A., Mohammed Jıhhad N. bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Esenyurt İlçe Emmiyet Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis hayatın kaybeden bebeğin ailesinin evine araştırma için gittiklerinde ise anne Dianna Najar'ın evde olmadığını tespit etti. Annenin şehir dışına kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili akrabası olduğu öğrenilen 2 kişi polis merkezinden sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 buçuk aylık bebeğin ölümü ile ilgili araştırmaya devam edildiği öğrenilirken bebeğin hastaneye getirilme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bebeğin bir kişi tarafından kucakta taşınarak acil servisi bölümünden içeri girdiği görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:06
Bodrum'da hortuma yakalanan kadın kamerada 11.12.2019 | 18:34
07:02
Camiye dadanan hırsızlar cemaati bıktırdı 11.12.2019 | 18:02
01:27
Kürtaj istemeyen hamile eski sevgilisini gasp süsü vererek dövdürdü 11.12.2019 | 18:02
04:39
Sığındığı iş yerinin maskotu oldu 11.12.2019 | 18:02
00:53
Yolcudan otobüs şoförüne yumruk kamerada 11.12.2019 | 18:02
00:53
Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı 11.12.2019 | 18:03
03:40
Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför kurtardı...O anlar kamerada 11.12.2019 | 18:03
00:18
5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe 11.12.2019 | 18:03
00:53
Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı 11.12.2019 | 17:28
01:41
Vali Karaloğlu’nun canlı yayında bahsettiği "denizde hortum çıktı" görüntüsü güldürdü 11.12.2019 | 16:43
00:52
Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 11.12.2019 | 14:57
03:27
Hava sıcaklıkları balık tezgahını vurdu, tezgahlarda palamut kalmadı 11.12.2019 | 15:15
01:39
Kepçeyle "akrobatik" hareket yapan operatöre ceza 11.12.2019 | 14:57
00:52
Halk otobüsü şoförüne yumruklu saldırı! 11.12.2019 | 14:48
07:00
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor 11.12.2019 | 14:28
01:54
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay itekleyince dolaba çarptı 11.12.2019 | 14:22
02:16
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş 11.12.2019 | 14:33
01:14
Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı 11.12.2019 | 14:32
02:26
FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı 11.12.2019 | 14:33
02:25
Şişen batarya patlayınca etrafı dumanlar sardı...O anlar kameraya yansıdı 11.12.2019 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN