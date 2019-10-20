70 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar kamerada

Gaziantep'te bir evden yaklaşık 70 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan 4 kadın kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı. Polis kameradan kimliklerini tespit ettiği 4 kadından 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fidanlık mahallesinde 6 gün önce bir evden 70 bin TL ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine hareke geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, harekete geçerek, bölgede çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kadınların eşgalini ve kimliklerini tespit etti. Kadınların kente Osmaniye'den geldiğini belirleyen ekipler, Osmaniye'deki adreslerine düzenlediği operasyonda hırsızlık olayına karışan kadınlardan 2'sini yakalamayı başardı. Ekipler, gözaltına aldığı kadınları emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İsimleri açıklanmayan 2 kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.