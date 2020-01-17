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90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı

17.01.2020 | 09:37

Beşiktaş’ta, 90 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan ve yakınlarının 3 gündür kendisinden haber alamadığı kadın evde ölü bulundu. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının annesinin ölen kızı ile 3 gündür aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

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