90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı
Beşiktaş’ta, 90 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan ve yakınlarının 3 gündür kendisinden haber alamadığı kadın evde ölü bulundu. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının annesinin ölen kızı ile 3 gündür aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı 17.01.2020 | 09:37
02:08
İstanbul Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı! 17.01.2020 | 09:15
02:42
Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı 16.01.2020 | 18:16
04:53
01:06
Üç ay önce drift yaparken yakalanmıştı, aynı yolda aşırı hız canına mal oldu 16.01.2020 | 18:15
00:58
Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı 16.01.2020 | 18:15
00:19
Hırsızlık yaptılar, çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar 16.01.2020 | 18:15
03:18
Park halindeki otomobilde çıkan yangın saniye saniye kamerada 16.01.2020 | 18:15
00:25
Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar 16.01.2020 | 18:16
00:31
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı, kaçamadan yakalandı 16.01.2020 | 18:16
02:40
İstanbul'a sert kış geliyor...Kış yeni başlıyor! 16.01.2020 | 17:32
02:12
Gaziosmanpaşa'da korkunç olay... 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! 16.01.2020 | 17:16
01:50
Rus Duması, Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı 16.01.2020 | 16:28
00:51
İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş 16.01.2020 | 16:20
03:57
01:26
00:51
Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı 16.01.2020 | 15:59
02:20
Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı 16.01.2020 | 15:50
02:46
Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi 16.01.2020 | 15:12
02:23
Eski Korgeneral Metin İyidil adliyeye sevk edildi 16.01.2020 | 15:31