Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Adana’da aranan şüphelilere şafak operasyonu

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında çeşitli suçlara karışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyon şafak vakti başladı. Özel Harekat Timlerinin desteğinde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri detektör köpekleri tarafından arandı. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alınarak adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da aranan şüphelilere şafak operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN