Adana'da hastane basan şehir teröristleri 8 kişiyi yaraladı!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret saati dışında yoğun bakımdaki babası için yangın merdiveninden giren bıçaklı kişi ve arkadaşıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı. Bıçağı zanlının elinden zorla aldıklarını belirten hastanenin güvenlik hizmetleri sorumlusu Gökhan Özyumuşak, "Şahsı yere yatırınca da ayağımı ısırdı. İlk saldırıya başladığında bayan güvenlik arkadaşımızın kulağına vurdu. Onun kulağında da işitme kaybı meydana geldi. Ben dahil toplam 8 arkadaşımızı yaraladı'' dedi.