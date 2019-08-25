Adana'da kız çocuklarını taciz eden zanlının üstünden çıkanlar kan dondurdu!

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 958 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Z. (63) 2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarının kıyafetlerini çıkartıp taciz edip kaçtı. Ü.Z. son olarak mahalleye gelip Hasan C.'nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .'yi (5) taciz etmeye kalkıştı. Bu sırada Hasan C. tacizi evinin balkonundan gördü ve aşağı inip çocukları taciz eden Ü.Z.'yi yakalayıp polise haber verdi.

Mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.'yi linç etmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü. Ü.Z.'nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yakım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.



Bu sırada Hasan C. gazetecilere, "Çocuğumu taciz etti. Çocuklarımızın üstünü başını çıkarıp taciz ediyor. Geçen gün 3 kere takip ettik kaçtı, sonunda yakaladık. Tanımıyoruz" diye konuştu.



Başka bir mahalle sakini ise, "İnsanlar nasıl çocukları taciz eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye'yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz" dedi.



Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.