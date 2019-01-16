Ambulansın ulaşamadığı hastayı kepçeyle kurtardılar

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği sokakta bulunan solunum yetmezliği nedeniyle sağlık ekiplerine ulaşan 76 yaşındaki Hatem Sağlam'ın evinin bulundu caddeye kar yağışı nedeniyle ambulans giremedi. Nevşehir Belediyesi'ne bağlı kepçenin devreye girmesi sonrasında yaşlı kadın evinden kepçe ile ambulansta bulunan sağlık ekiplerine kadar taşındı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadını kepçenin içerisinden alarak önce ambulansa daha sonra ise Nevşehir Devlet Hastanesine tedavisinin yapılması için götürdü.