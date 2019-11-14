Web TV Yaşam Araba parasına bir horoz, iki tavuk

Araba parasına bir horoz, iki tavuk

14.11.2019 | 18:15

Afyonkarahisar’da bir süs tavuğu yetiştiricisi, Türkiye Şampiyonu olan bir horoz ve 2 tavuğu bir araba parasına sattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan süs tavuğu yetiştiricisi Kadir Doğan, Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda şampiyon olmuştu. 2018 yılında "Layt Brahma Tavuk" cinsi ile şampiyon olan Doğan, 2019 yılında da "Bozkurt" isimli bir horuz 2 tavuğun bulunduğu gurupla şampiyon oldu. Doğan horoz ve tavukları 15 bin TL'ye sattığını bildirdi.

"5 YILDIR UĞRAŞIYORUM"
Uzun yıllardır süs tavukçuluğu ile uğraştığını söyleyen Doğan, "Bir tavuğumuzu 15 bin TL karşılığında verdik. 2019 yılında Türkiye Şampiyonu olan bir hayvanımız bu. Yanında 2018 yılı şampiyonu olan tavuğumuzu da verdik. 5 senedir süs tavukları ile uğraşıyorum. Profesyonel olarak Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlara gidiyorum" dedi.

"ŞİMDİKİ HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"
Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Doğan, "2018 yılında "Layt Brahma Tavuk" cinsi ile ilk şampiyonluğu elde ettim. 2019 yılında Bozkurt isimli bir horozla şampiyon olduk. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. 80 kadar tavuk yavrularımız mevcut hedefim süs tavukçuluğu noktasında Avrupa'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

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