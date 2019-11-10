Aydilge'den 'Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk' isimli 10 Kasım'a özel beste
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk Ulusu'nun Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla müzisyen Aydilge, özel bir şarkıya imza attı. Sözlerini ve bestesini kendi yazdığı ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk'' parçasını evinde hazırladığı özel bir anma videosu ile paylaşan sanatçıya, kemanda eşi Utku Barış Andaç eşlik etti.
Videosunu ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal'' sözleriyle paylaşan Aydilge, izleyenlere de duygulu anlar yaşattı. Sanatçı, ''Ağlar bu gökyüzü, her 10 Kasım günü. Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal! Böyledir sevgimiz, sonsuz ve tertemiz. Gönlümüzde hilal, ey Mustafa Kemal!' sözleriyle bestelediği marş niteliğindeki şarkısını konser repertuvarına da ekledi.
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