Ayşenur'un babası isyan etti: Ben böyle insanlarla aynı şehirde bulunmaktan utanç duyuyorum!
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven’in (22) bir mektup bırakıp intihar ettiği davanın karar duruşmasında amcasının oğlu sanık Selahattin S.’ye 14 yıl hapis cezası verilmesine ve tutuklanmasına hükmedilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan baba Mustafa Sezer, ”Ben bir erkek olarak, namuslu bir kişi olarak bu kişilerle aynı sokakta, aynı şehirde, aynı köyde bulunmaktan utanç duyuyorum” dedi.
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