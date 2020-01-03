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Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti!

03.01.2020 | 11:04

Iğdır'da yaşayan Ahmet ile oğlu Muhammed Ulakçı'nın, kendi imkanlarıyla yaptıkları arazi aracı, paletleri sayesinde her türlü zorlu yolu aşabiliyor.

Iğdırlı baba ve oğul, kafa kafaya vererek evlerinin garajında, en zorlu arazilerde gidebilen paletli araç yaptı.

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi baba Ahmet ile oğlu Muhammed Ulakçı, Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerine rahat gidebilmek için evlerinin bahçesinde hobi amaçlı kullandıkları garajda, hurda malzemelerden biçerbağlar motoruyla arazi aracı üretti.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları araca "Pençe" adını veren baba ve oğul, aracın projesini geliştirip TÜBİTAK ve diğer ilgili kuruluşlara sunmayı hedefliyor.

Baba Ahmet Ulakçı, yaptığı açıklamada, birçok zorluğa rağmen hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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