Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bursa’da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından yakalandı. Yurt dışındaki bahis sitelerinde oyun oynayıp kredi kartına borçlanan ve borcunu ödemek için soygun yapan zanlının paranın bir kısmıyla borçlarını ödediği, bir kısmını yine bankaya yatırdığı ortaya çıktı. Olay anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
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