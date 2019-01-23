Bankamatik dolandırıcıları suç makinesi çıktı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Bartın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube yetkilileri yaptıkları çalışmalar sonucunda bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazı ile vatandaşların hesaplarını boşaltan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda şüpheliler İstanbul, Mardin ve Şırnak illerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin Bartın ile birlikte Zonguldak, Karabük, Bursa, Konya, Aksaray ve Kayseri'de de aynı dolandırıcılık yöntemini uyguladığı ve yüzlerce vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan D.K., F.B., S.Ç., Ö.K. ve R.B. isimli şahıslardan R.B. İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalandığı, bazı zanlıların da terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Operasyonda şüphelilerin dolandırıcılık faaliyeti için uygulama geliştirdikleri ve haberleşmeyi de bu uygulama üzerinden yaptıkları anlaşıldı. Yine şüphelilerin para çekme makinelerine sistemi kurmak için dikkat çekilmemesi amacıyla sabıkası olmayan, paraya ihtiyacı olan kadınları kullandıkları ve bu kadınlara çok düşük bir ücret vererek yanlarında kopyalama işine çıkartıp çalıştırdıkları saptandı. Çok sayıda suça da karıştıkları da belirlenen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.