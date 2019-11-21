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Başkan Erdoğan'dan 3.Türkiye Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

21.11.2019 | 15:06

Başkan Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz."

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