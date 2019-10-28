Batman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi; 1 ölü, 10 yaralı!

Batman'ın Kozluk ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada işçilerden Mahsum Aksoy yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ziyaret köyünden tekstil işçilerini Batman'a götüren R.A.'nın kullandığı 06 DV 5393 plakalı minibüs, Eskice köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada işçilerden Mahsum Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.



Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mahsum Aksoy'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.