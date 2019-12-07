Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı
Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı. Otobüse binen köpek koltukta uyuyakalırken, yürek ısıtan görüntüleri bir yolcu kaydederek, sosyal medyada paylaştı.
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