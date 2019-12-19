Beyoğlu'nda yangın paniği
Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. 4 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede diğer binanın çatısına da sıçradı. Bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini sokağa attı.
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