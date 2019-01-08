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Bursa Hayvanat Bahçesi’nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde kış mevsimini seven hayvanlar karın keyfini çıkarttı. Aslan, habeş maymunu gibi sıcak iklim canlıları da karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi. Geçen sene hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi Bengal kaplanlarını strese sokarken, bu sene kar yağışının düşmesi kaplanların keyfini yerine getirdi. Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise kar altındaki siyah kuğu güzel görüntüler oluşturdu.

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Bursa Hayvanat Bahçesi’nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor
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