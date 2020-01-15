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Bursa'da at arabalı hırsızlık kamerada

15.01.2020 | 11:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfenin tadilatı için kullanılacak demirler, at arabalı hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde at arabasıyla dolaşan kimliği belirsiz kişiler, Osmanbey Caddesi'ndeki bir büfenin önünde durdu. At arabasından inen bu kişiler, iş yerinin yanındaki kapının kilidini kırıp bahçeye girdi. Bahçedeki, büfenin tadilatı için kullanılacak olan demirleri alıp, at arabasına yükleyen şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah iş yerine gelen büfe sahibi İsak Kocaağa, demirlerin çalındığını görüp polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


İş yeri sahibi İsak Kocağa, "Burayı tadilat için dizayn etmemiz gerekiyordu. Onun için demir aldık. Tadilatla alakalı demirlerimizi bahçemize indirdik ve kilitledik. Her şeyi yaptık ama geldiler, buradan demirlerimizi aldılar. 2 bin 500- 3 bin liralık demirim gitti. Bizim için 3 bin lira az bir para değil. Saat 06.30- 07.00 gibi gelip buradan demirlerimizi at arabasına alıp götürdüler. Adamlar çok cesaretli. Daha önce de büfeden sigara çaldılar. Sigara işini onun için bıraktım. Her tarafı kilitlememe, kamera ve alarm sistemi koymama rağmen, sigaralarımı götürdüler" dedi.

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