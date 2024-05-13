Malatya'da 'change' araç operasyonu: 6 tutuklama | Video
Malatya merkezli 6 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlarla değiştiren şahıslara yönelik düzenlenen 'change' araç operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
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