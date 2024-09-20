Batman'da kargo şirketinde hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video
Batman'da çoraplara doldurularak hoparlör içerisine zulalandıktan sonra kargo firmasıyla il dışına gönderilmek üzere hazırlanan 2 kilo 788 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aldıkları kargo firması ile il dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, belirlenen kargo firmasına operasyon düzenledi. Ekipler tarafından narkotik köpeği ile kargoda yapılan aramalarda köpeğin il dışına gönderilmek üzere kargoya teslim edilmiş bir hoparlöre tepki vermesi üzerine ekipler hoparlörü açtı. Hoparlör içerisinde çorapların içerisinde doldurulmuş 2 kilo 788 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan kargo sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:52
Nevşehir'de narkotik operasyonu: 16 tutuklama | Video 20.09.2024 | 11:23
00:53
01:06
02:02
Silivri'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı | Video 20.09.2024 | 10:42
00:35
İstanbul Maltepe'de, doberman cinsi köpeğin gence saldırdığı anlar kamerada 20.09.2024 | 10:44
05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Eylül 2024 Cuma atv izle! | Video 20.09.2024 | 10:26
01:25
5 katlı binanın çatı kat alev alev yandı | Video 20.09.2024 | 10:07
00:50
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 20.09.2024 | 10:02
00:35
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 20.09.2024 | 09:43
10:12
Huawei Watch GT 5 Serisi ile Amiral Gemisi Akıllı Saat Deneyimi 20.09.2024 | 09:56
02:28
Ispartakule TEM Otoyolunda kaza: 1 yaralı | Video 20.09.2024 | 09:31
01:20
02:01
Otel restoranında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 20.09.2024 | 08:22
00:45
00:27
Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı | Video 19.09.2024 | 16:33
04:31
00:38
00:40
01:49
01:26
32 yıllık meslek hayatına alkışlarla böyle veda etti! 19.09.2024 | 14:30