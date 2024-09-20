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İstanbul Maltepe'de, doberman cinsi köpeğin gence saldırdığı anlar kamerada

İstanbul Maltepe'de, doberman cinsi köpeğin gence saldırdığı anlar kamerada

20.09.2024 | 10:44

İstanbul Maltepe'de sahibi tarafından tasmasız gezdirilen doberman cinsi köpek, bir kişiye saldırdı. Genci ayağından ısıran köpeğe çevredekiler kürek ile vurarak müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Küçükyalı Mahallesi'nde yaşandı. Sahibi tarafından tasmasız olarak gezdirildiği belirtilen doberman cinsi köpek, bir kişiye saldırdı. Talihsiz kişiyi ayağından ısıran köpek, bir süre saldırmaya devam etti. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar bir yandan saldırgan köpeği kuyruğundan çekerken, diğer yandan ise kürek ile vurarak müdahale etti. Saldırıya uğrayan kişi acı içerisinde "Ayağım koptu" diye bağırarak yardım isterken, çevredekilerin müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Köpeğin gence saldırdığı anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, köpeğin genci ayağından ısırdığı anlar yer alırken, olay yerinde aynı cinsten ikinci bir köpeğin de gezdiği görülüyor.

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