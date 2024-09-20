Ispartakule TEM Otoyolunda kaza: 1 yaralı | Video 20.09.2024 | 09:31 Avcılar'da TEM otoyolunda sebze yüklü kamyonetin sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada kamyonete sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar ilçesi Isparta Kule mevki TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolundan Ispartakule bağlantı yoluna yönelen 34 VD3339 plakalı kamyonetin sürücüsü Ümit Kötüz direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin içerisine sıkışan sürücü kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sıkıştığı kamyonetten kurtarılan sürücünün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan kamyonetin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.