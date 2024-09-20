Kartal’da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı | Video
Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 araca çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken kazaya neden olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği yerde polis bölgeye güvenlik şeridi çekip önlem alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla Kadıköy istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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