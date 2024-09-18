Mersin'de otomobile silahlı saldırı! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı | Video
Mersin'de sokak arasında bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü koltuğundaki şahıs öldü, yanındaki kardeşi ağır yaralandı.
Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlem alan polis, saldırıyla ilgili çalışma başlatırken, olay yerinde çok miktarda boş kovan bulundu, araçtan ise bir silah çıktı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, internet kafe işletmecisi olan Ahmet Öncel ile daha önceden yine bir cinayet meselesinden husumetli olan kişi olduğu öne sürüldü.
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