Video Yaşam Mersin'de otomobile silahlı saldırı! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı | Video
Mersin'de otomobile silahlı saldırı! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı | Video

Mersin'de otomobile silahlı saldırı! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı | Video

18.09.2024 | 15:15

Mersin'de sokak arasında bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü koltuğundaki şahıs öldü, yanındaki kardeşi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 33 ADD 561 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halinde iken kimliği belirsiz 1 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobil sürücüsü Ahmet Öncel (38), olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kardeşi Talat Öncel ağır yaralandı.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlem alan polis, saldırıyla ilgili çalışma başlatırken, olay yerinde çok miktarda boş kovan bulundu, araçtan ise bir silah çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, internet kafe işletmecisi olan Ahmet Öncel ile daha önceden yine bir cinayet meselesinden husumetli olan kişi olduğu öne sürüldü.

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