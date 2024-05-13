Erzurum'da yağış ve fırtına! Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi! | Video
Erzurum’da iki gündür etkisini artırarak devam eden sağanak yağış zaman zaman hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları yağışların gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan' ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şekliden olacağını ifade ederek, "Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ile ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi.
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