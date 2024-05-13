Video Yaşam Erzurum'da yağış ve fırtına! Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi! | Video
Erzurum'da yağış ve fırtına! Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi! | Video

Erzurum'da yağış ve fırtına! Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi! | Video

13.05.2024 | 13:34

Erzurum’da iki gündür etkisini artırarak devam eden sağanak yağış zaman zaman hayatı olumsuz etkiliyor.

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Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Erzurum'da Pasinler ilçesi Kevenlik Köyünde meydana gelen fırtına hasara neden oldu. Can ya da yaralanmanın olmadığı köyde bazı ağaçlar yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu. Fırtına sonrası oluşan hasarları tespit ve müdahale için ekipler köyde inceleme başlattı.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları yağışların gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan' ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şekliden olacağını ifade ederek, "Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ile ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi.

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