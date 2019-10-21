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Bursa'da lüks cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarparak kaçan sürücü kamerada

21.10.2019 | 15:22

Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde 18 Ekim'de meydana geldi. 16 NCT 48 pakalı cipiyle seyir halinde olan K.B., yol kenarına hayvanseverler tarafından bırakılan mamayı yiyen köpeği görünce, direksiyonu üzerine kırdı. K.B., köpeğe çarptıktan sonra da yoluna devam etti.
Cip hızla uzaklaşırken, yaralanan köpek, bir süre kıvrandı, ardından da gözden kayboldu. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü K.B.'yi evinde gözaltına alındı. K.B., karakolda verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, serbest bırakılan sürücü K.B., büyük tepki topladı.

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