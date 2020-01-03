Web TV Yaşam Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı

Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı

03.01.2020 | 18:31

Bursa’da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia edip bankanın kapısının yanına bıraktığı nesneyi patlatacağı tehdidinde bulundu. Daha sonra belindeki silahı çıkaran zanlı veznedeki 43 bin lirayı alarak kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü ve asayiş şube ekipleri yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. 1.85 Boyundaki ve daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.'nın olayda kullandığı suç malzemelerini satın alabileceği iş yerlerinde detaylı araştırma yaparak buradaki delillerden zanlının kimliğini tespit etti. Piyasaya bir miktar borcu da olduğu öğrenilen şahsın Nilüfer'de oturduğu, Yıldırım'da ikamet eden babasının yanına gittiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip nefes kesen bir operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:34
90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı 03.01.2020 | 18:31
02:37
Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı 03.01.2020 | 18:31
01:59
Ortalık bir anda savaş alanına döndü...Sopalı kavga kamerada 03.01.2020 | 18:31
01:27
Karlıova’da kar yağışı etkili oldu 03.01.2020 | 18:31
00:39
İşçi bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada 03.01.2020 | 18:31
01:52
Kızı organik yumurta yesin diye çiftlik kurdu 03.01.2020 | 17:41
02:40
İşte Güldür Güldür'ün ünlü oyuncularının gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri... 03.01.2020 | 17:09
21:39
Müge Anlı (3 Ocak 2020 Cuma) Elife Teyze'nin aradığımız eşi canlı yayında... 03.01.2020 | 16:21
00:35
Şanlıurfa'da sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti! 03.01.2020 | 15:56
01:32
Taciz şüphelisini beyzbol sopasıyla dövdüler! 03.01.2020 | 15:03
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 14:29
00:59
Ünlü Şarkıcı Sibel Can'ın, sahnede yere düştüğü anlar kamerada! 03.01.2020 | 14:21
02:37
Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.01.2020 | 12:38
00:40
Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular 03.01.2020 | 12:18
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 12:01
01:06
Van’da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı 03.01.2020 | 11:47
02:47
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti! 03.01.2020 | 11:04
02:37
Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.01.2020 | 11:06
01:39
Aç kalan tilki Pendik’e indi 03.01.2020 | 10:31
01:29
Diyarbakır’da 708 yıllık tarihi hançer ve kını ele geçirildi 03.01.2020 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN