Büyükçekmece’de motosikletli aniden yola çıkan otomobile böyle çarptı
Büyükçekmece’de seyir halinde olan motosikletli, kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak aniden frene basan otomobile çarptı. Kazanın ardından motosikletli rapor tutmak için polisi arayınca otomobil sürücüsü kaçtı. Motosikletli kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı.
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