Çarşaflı kadına metroda çirkin saldırı

Son haftalarda başörtülü kadınlara yönelik saldırılar birbirini izliyor. İstanbul’da sıkça yaşanmaya başlayan çirkin saldırılara yenisi eklendi. Beşiktaş ve Karaköy’deki saldırıların ardından bu kez de metroda bölücülüğe hizmet eden saldırı oldu. Çarşaflı kadına “Kara Fatma” diyerek hakaret eden saldırgan kadının “Polis çağırın” sözleri dikkat çekti.