Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nın asansörü yine bozuldu
Küçükcekmece Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda bulunan engelli asansörü tekrar bozuldu. İBB, daha önce bozulan asansörü yurt dışından siparişle tamir edildiğini açıklamıştı.
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