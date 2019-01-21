Çocuklardan insanlık dersi

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kepeci Mahallesi'ndeki Ülkü İlkokulu'nda meydana geldi. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte mahallede oyun oynamaya çıkan 11 yaşındaki Oğuz Kağan Başkal ve 9 yaşındaki Doruk Perçin isimli arkadaşlar, okul binasında duydukları kedi sesinden sonra oraya yöneldiler. Sesin geldiği yere gittiklerinde, Ülkü İlkokulu'nun depo olarak kullanılan bodrum bölümünde yavru kedinin serzenişini gören çocuklar, çevreden geçen büyüklerinden yardım istediler. Yardım taleplerine karşılık bulamayan çocuklar bu kez durumu Isparta Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdiler.



ZABITA VE BELEDİYE VETERİNER HEKİMİ MAHSUR KALAN YARALI YAVRUYU KURTARDI

Kısa süre sonra ihbara konu bölgeye ulaşan Zabıta Ekipleri, kedinin durumunu görerek olayı okul görevlileri ve Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdiler. Okul görevlilerinin gelmesiyle birlikte, rehabilitasyon merkezi veteriner hekimiyle yavru kedinin bulunduğu alana ulaşan zabıta ekipleri, depoda mahsur kalan yaralı haldeki kediyi kurtarmayı başardı. Yapılan ilk incelemede gözünde ölümcül bir rahatsızlık bulunduğu tespit edilen yavru kedi, ilk müdahalesi sonrasında Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

KÜÇÜK BİLGİNLERDEN HAYVANSEVERLİK DERSLERİ

Yaralı haldeki yavru kedinin emin ellere teslim edilmesinin ardından duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar, küçük yaşlarına rağmen hayvanların, Allah'ın birer emaneti olduğunu, İslam Dini'nin ve Hz.Muhammed'in (SAV) kedilere verdiği önemden bahsettiler. Isparta Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Belediye Bakanı Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür etmeyi de atlamayan yaşları küçük koca yürekler ayrıca, herkesin sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını ve kapı önlerine yemek koymasını istediler.

'HERKESE ÖRNEK DAVRANIŞ'&NBSP;

Öte yandan, kedi kurtarma çalışmaları sırasında okula gelen Ülkü İlkokulu Müdür Yardımcısı Fadime Kartcı ise, Ülkü İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Doruk ve Ülkü Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Oğuz Kağan'ı tebrik ederek, yaptıkları davranışın herkes için örnek olduğunu ifade etti. Kartcı ayrıca, bu olayı okul gazetesine de taşıyacaklarını söyledi.