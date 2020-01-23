Cumhuriyet Gazetesi bu kez virüs üzerinden Türkiye'ye karşı algı yaratma peşinde!
İstanbul Havalimanı konusunda onlarca yalan ve iftira dolu haber yapan Cumhuriyet Gazetesi bu sefer de koronavirüsü üzerinden İstanbul Havalimanı'nı ve Türkiye'yi hedef aldı.
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