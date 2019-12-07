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Dağdan kopan devasa kaya evi deldi, içeri girdi

07.12.2019 | 10:20

Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi, o anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan devasa kaya parçası düştü. Düşen kaya önce duvarı deldi ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya kadar girdi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.Öte yandan ilçe kaymakamlığı tarafından maddi zarara uğrayan aileye yardımcı olunacağı bildirildi.

Olay esnasında oğluyla birlikte yemek yediklerini anlatan anne Dilek Doğan, "Ben oğlumla birlikte oturma odasında yemek yiyordum. Ses gelince o şokla çocuğumu alış balkona çıktım.Daha sonra tekrar içeri girdim baktım taş içeri girmişti"dedi.

Yaşadığı evin inşaatını imkansızlıklarla geçen yıl tamamladığını anımsatan baba Suat Doğan ise , "Yapım sürecinde hem maddi hem de farklı şekillerde çok sıkıntılar yaşadım. Ailemle oturmak nasip olmadı. Çok şükür ki oğlum ve eşim sağ salim kurtulabildi. Şu an babamın yaşadığı eve sığındım.Sağ olsun ilçemiz Kaymakamı Harun Kazez destek veriyor. Yeniden ev kurmak çok çok zor. Allah düşmanımın başına bile getirmesin. Çok üzgünüm"diye konuştu.

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