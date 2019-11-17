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Demir çite çarpan motosikletin sürücüsü öldü

17.11.2019 | 10:23

Hatay'da meydana gelen kazada kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Antakya İlçesi Maşuklu Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Salkım (38) idaresindeki 31 ZD 802 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir çitlere çarptı. Sürücü Muhammet Salkım çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti. Muhammet Salkım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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